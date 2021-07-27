27 Июля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кабинет губернатора хмао-югры (2014) | Фото: Накануне.ru

Замгубернатора Югры уволился по собственному желанию

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев с сегодняшнего дня покидает свой пост, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Накануне соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова. Зобницев поблагодарил команду Югры и заявил, что работа в правительстве автономного округа стала важной вехой в его биографии

"Рад, что стал участником больших проектов - по развитию транспортной доступности региона, крупных строительных и инфраструктурных проектов", - заявил он.

Должность замгубернатора Зобницев получил 13 августа 2018 г., сменив Дмитрия Шаповалова. Под его контроль вошли строительная сфера и ЖКХ. До назначения Зобницев на протяжении десяти лет работал на разных должностях в региональных органах власти. С 2011 по 2012 возглавлял окружное Управление капитального строительства, с 2012 по 2013 – департамент строительства автономного округа. На протяжении пяти лет являлся первым заместителем директора департамента по управлению государственным имуществом.

Кто займет его пост, в настоящий момент неизвестно.

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Теги: Андрей Зобницев, замгубернатора, увольнение



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