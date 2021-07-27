27 Июля 2021
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Спорт
Юлия Ефимова на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: instagram.com/pryanya93

Юлия Ефимова осталась без медалей Олимпиады в Токио. Спортсменка не исключает продолжения карьеры вплоть до ОИ-2024 в Париже

Трёхкратный олимпийский призёр в плавании Юлия Ефимова осталась без медалей Олимпийских игр в Токио.
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Ефимова стала пятой в финальном заплыве на дистанции 100 метров брасом. Выиграла же представительница США Лидия Якоби, серебряная медаль досталась Татьяне Шейнмейкер из ЮАР, а третьей стала ещё одна американка - Лилли Кинг. Ещё одна россиянка Евгения Чикунова показала четвёртый результат.

Для 29-летней Ефимовой это уже четвёртые подряд Олимпийские игры. В её активе бронзовая награда Олимпиады-2012 в Лондоне и два "серебра" Олимпиады-2016 в Рио. Спортсменка не исключает продолжения карьеры вплоть до Олимпиады-2024 в Париже.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, плавание, Юлия Ефимова, медали, результаты



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