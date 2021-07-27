27 Июля 2021
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Пожары в Якутии (2021) | Фото: t.me/bazabazon / телеграм-канал Baza

Мишустин потребовал активнее использовать авиацию при тушении пожаров в Якутии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее использовать авиацию при тушении пожаров в Якутии.

Кроме того, по словам главы кабмина, нужно создать необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем.

На совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока премьер отметил, что правительство уже направило дополнительно 400 млн рублей на борьбу с природным пожарами. Всего в текущем году на эти цели будет выделено около 3 млрд рублей, передает ТАСС.

В Якутии продолжаются лесные пожары. По оценкам "Гринпис", их общая площадь с начала нынешнего года составила 3,5 млн га. С начала века большую площадь за период с 1 января по 20 июля огонь проходил только в прошлом году (3,9 млн га), однако экологи не исключают, что в этом году в республике в итоге могут оказаться уничтоженными рекордные объемы леса.

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Теги: якутия, лесные пожары, михаил мишустин



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