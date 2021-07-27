На Ямале в магазине произошла перестрелка, пострадали трое

Житель Губкинского устроил в одном из магазинов перестрелку, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Днём 26 июля в помещении магазина, распложенного в промышленной зоне города, злоумышленник из принадлежащего ему травматического пистолета прицельно, с близкого расстояния выстрелил двоим мужчинам в головы. Пострадавшие получили черепно-мозговые травмы. Стрелок попытался покончить с собой.

Сейчас все пострадавшие лечатся в больнице. Против предполагаемого стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".