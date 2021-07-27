27 Июля 2021
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Баннер против логопарка на Шарташе в Екатеринбурге (2021) | Фото: активистка Елена

Противники логопарка на Шарташе пожаловались на проникновение неизвестных в дома

Активистка, выступающая против строительства логопарка на берегу озера Шарташа, рассказала о том, что к ней в дом ворвались неизвестные.

Елена Ященко на протяжении нескольких месяцев ведет активную деятельность по недопущению возведения ТЛЦ в микрорайоне Калиновском. Стройка, как она считает, разрушит экологию района. После того, как в ее дом на улице Черемуховой в Екатеринбурге проникли странные лица и напугали ее маму, женщина обратилась в полицию. О подробностях она рассказала Накануне.RU.

Заявление в полицию по факту проникновения неизвестных в дом активистки против логопарка на шарташе(2021)|Фото: источник Накануне.RU

"На меня, как я понимаю, идут воздействия запугивающего характера. Ко мне ночью приходят неизвестные и ломятся. Один раз даже было проникновение в дом ночью. Я написала заявление в полицию. В субботу вечером я сидела с друзьями в автомобиле. Так как я вышла из дома ненадолго, я его не закрыла. В этом доме находился мой ребенок и моя мама. Мама уже засыпала и увидела, как в спальню заглядывает неизвестный молодой человек в кепке и с рюкзаком. Он стоял и смотрел на нее. Она испугалась. Вчера неизвестные и вовсе назвали меня по имени", - рассказала активистка.

Заявление в полицию по факту проникновения неизвестных в дом активистки против логопарка на шарташе(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Известно, что аналогичная история случилась и еще у одной активистки.

Наше агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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Теги: логопарк, протест. Шарташ, Калиновский, неизвестные, полиция, инцидент



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