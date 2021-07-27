Противники логопарка на Шарташе пожаловались на проникновение неизвестных в дома

Активистка, выступающая против строительства логопарка на берегу озера Шарташа, рассказала о том, что к ней в дом ворвались неизвестные.

Елена Ященко на протяжении нескольких месяцев ведет активную деятельность по недопущению возведения ТЛЦ в микрорайоне Калиновском. Стройка, как она считает, разрушит экологию района. После того, как в ее дом на улице Черемуховой в Екатеринбурге проникли странные лица и напугали ее маму, женщина обратилась в полицию. О подробностях она рассказала Накануне.RU.

"На меня, как я понимаю, идут воздействия запугивающего характера. Ко мне ночью приходят неизвестные и ломятся. Один раз даже было проникновение в дом ночью. Я написала заявление в полицию. В субботу вечером я сидела с друзьями в автомобиле. Так как я вышла из дома ненадолго, я его не закрыла. В этом доме находился мой ребенок и моя мама. Мама уже засыпала и увидела, как в спальню заглядывает неизвестный молодой человек в кепке и с рюкзаком. Он стоял и смотрел на нее. Она испугалась. Вчера неизвестные и вовсе назвали меня по имени", - рассказала активистка.

Известно, что аналогичная история случилась и еще у одной активистки.

Наше агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.