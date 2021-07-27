В Санкт-Петербурге мертвой нашли председателя Куйбышевского районного суда

В Санкт-Петербурге мертвой в своей квартире нашли председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. По данным Telegram-канала "112", смерть не была криминальной. Тем не менее, сейчас на месте работает следственная группа.

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Горбунова работала председателем районного суда всего четыре года.

Одно из самых громких дел, на которых Горбунова была судьей, это процесс в отношении "ночного губернатора" Санкт-Петербурга, создателя Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).