В Санкт-Петербурге мертвой нашли председателя Куйбышевского районного суда
В Санкт-Петербурге мертвой в своей квартире нашли председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. По данным Telegram-канала "112", смерть не была криминальной. Тем не менее, сейчас на месте работает следственная группа.
Горбунова работала председателем районного суда всего четыре года.
Одно из самых громких дел, на которых Горбунова была судьей, это процесс в отношении "ночного губернатора" Санкт-Петербурга, создателя Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).