27 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
педофил (2016) | Фото: tut.by

Уралец получил 8 лет "строгача" за убийство из-за переписки в мессенджере

На Среднем Урале вынесен приговор жителю поселка Белоярский. Его признали виновным в убийстве из ревности и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступление было совершено 13 мая 2019 года: уралец, пользуясь тем, что его подруга спит, решил изучить ее мессенджер. Там он прочитал личную переписку девушки с другими мужчинами, и ему это крайне не понравилось.

На почве ревности он решил убить подругу и стал ее душить. Потерпевшая скончалась на месте от острой дыхательной недостаточности.

Белоярский районный суд приговорил убийцу к восьми годам лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: мессенджер, убийство, приговор



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