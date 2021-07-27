Ученые нашли семь новых видов клещей на летучих мышах в Белоруссии – есть и опасные для человека

Российские и американские ученые нашли на летучих мышах из Белоруссии семь новых видов клещей. Обеспокоенность исследователей вызывает тот факт, что среди выявленных паразитов есть виды, переносящие опасные для людей инфекции. Статья об открытии опубликована в высокорейтинговом журнале International Journal of Acarology. В составе группы ученых были специалисты из Томского и Тюменского госуниверситетов, Тюменского меда, Национальной академии наук Белоруссии, а также Мичиганского университета.

В Томском университете обращают внимание на тот факт, что у России и Белоруссии общая граница, и "изучение кровососущих паразитов, выступающих векторами опасных природно-очаговых инфекций, крайне актуально для обоих государств".

Для изучения ученые отобрали летучих мышей из девяти белорусских районов, причем колонии мышей находились в непосредственной близости от населенных пунктов. После снятия клещей исследователи отпускали животных.

"По результатам исследования паразитов впервые для Белоруссии было описано семь видов гамазовых клещей, среди них: Spinturnix plecotina (специфичный паразит ушанов – довольно редкой группы видов летучих мышей), Macronyssus corethroproctus (специфичный паразит прудовой ночницы – вида, редкого в Европе и занесенного в Красные книги различных стран), Macronyssus kolenatii (паразит, специфичный для различных видов нетопырей)", - сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета.

Больше всего ученых беспокоит обнаруженный аргасовый клещ Carios vespertilionis: во-первых, он нападает на человека, во-вторых, переносит опасные для человека заболевания, например, боррелиоз.