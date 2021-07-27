27 Июля 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

В Пушкино "Единая Россия" отказалась принимать наказы граждан, не указавших свое социальное положение

В начале июля несколько человек в г. Пушкино отнесли наказ в местную приемную "Единой России", однако принимать там его отказались, сославшись на неправильное оформление и потребовав писать на имя председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщила в своем канале ведущая и активистка Александра Машкова-Благих.

Напомним, 19 июня Медведев заявил, что кандидаты в депутаты Госдумы от "Единой России" до 15 августа должны собрать наказы от избирателей для доработки предвыборной программы партии. И призвал граждан приносить свои наказы.

После первого отказа во второй раз гражданам, пытавшимся достучаться до партии власти, пришел ответ, в котором говорилось, что в соответствии с инструкцией о порядке обращения граждан к председателю партии письменное обращение, в котором гражданин не указал адрес, телефон, дату рождения и социальное положение, рассмотрению не подлежит.

"Уважаемая "Единая Россия"! Вы себя ни с кем не путаете, да еще на фоне катастрофического падения рейтинга партии? Напоминаю: именно ВЫ сообщили, что хотите получить от граждан наказы. Так и получайте без выпендрежа! Что за колонка "социальное положение"? Патриций или плебей? Дворяне или чернь?" - возмущается Машкова-Благих.

В конце июня она координировала подобное массовое мероприятие у общественной приемной "Единой России" в Москве, куда пришли сотни человек, недовольные цифровизацией образования и принудительной вакцинацией. В итоге перед гражданами просто закрыли дверь, лишь через некоторое время согласившись принять обращения.

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Теги: единая, Россия



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