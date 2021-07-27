Бацарашкина и Черноусов стали вторыми в стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали вторыми в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпийских играх в Токио.

Представители России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) уступили лишь дуэту из Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй. Счёт - 14:16.

Бронзовые медали завоевали украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук.

Отметим, что ранее Бацарашкина стала первой золотой медалисткой для команды ОКР. Ей не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.