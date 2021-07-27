Лимоны стали самым подешевевшим продуктом за год

Лимоны, чеснок и лайм оказались наиболее подешевевшими продуктами в розницу за первое полугодие 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне текущего года снизилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30%.

Сейчас цены на цитрусовые находятся в пределах 131,9 рублей за килограмм продукта (в 2020 году стоимость товара доходила до 189,4 рублей).

Подешевел в рознице в первом полугодии и чеснок: цена упала почти на 10 процентов — с 254,5 до 229,6 рубля за килограмм.

РБК напоминает, что весной прошлого года, в разгар пандемии, наценка на лимоны доходила до 500%.

Популярность лимона, а также имбиря, выросла после того, как появились сообщения об их лечебных свойствах в отношении коронавируса. Однако ВОЗ эти сведения опровергла.

ФАС России не исключала, что резкий рост цен на лимоны - результат картельного сговора.