27 Июля 2021
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Спорт Свердловская область
Спорткомплекс &quot;Калининец&quot; (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Реконструкция стадиона "Калининец" к Универсиаде потребует свыше 2,4 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика, который проведет реконструкцию стадиона "Калининец" к Универсиаде-2023. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Заявленная стоимость работ составляет 2млрд 433млн 473тыс. 781,47 руб.

Работы включают в себя также строительство административно-бытового комплекса площадью свыше 6 тыс. кв.м. Планируется возведение административно-бытового комплекса и трибун с навесами. Более того, сам стадион оборудуют беговыми дорожками, секторами для прыжков с шестом и толкания ядра, а также ямой для тройного прыжка и прыжка в длину.

МАУ СОК "Калининец"(2020)|Фото: Накануне.RU

Строительно-монтажные работы потребуют 1,8 млрд руб., а на оборудование планируется потратить 557 млн. Администрация обещает подрядчику аванс в размере 30% от общей заявленной суммы. Подать заявку можно до 11 августа.

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Теги: калининец, стадион, реконструкция, универсиада



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