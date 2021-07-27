Реконструкция стадиона "Калининец" к Универсиаде потребует свыше 2,4 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика, который проведет реконструкцию стадиона "Калининец" к Универсиаде-2023. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Заявленная стоимость работ составляет 2млрд 433млн 473тыс. 781,47 руб.

Работы включают в себя также строительство административно-бытового комплекса площадью свыше 6 тыс. кв.м. Планируется возведение административно-бытового комплекса и трибун с навесами. Более того, сам стадион оборудуют беговыми дорожками, секторами для прыжков с шестом и толкания ядра, а также ямой для тройного прыжка и прыжка в длину.

Строительно-монтажные работы потребуют 1,8 млрд руб., а на оборудование планируется потратить 557 млн. Администрация обещает подрядчику аванс в размере 30% от общей заявленной суммы. Подать заявку можно до 11 августа.