"Это - начало пути". Мэр Нижневартовска - о вартовчанине, получившем золотую медаль по тхэквондо на Олимпиаде в Токио

И.о. мэра Нижневартовска Дмитрий Кощенко поздравил спорстмена Максима Храмцова с завоеванием золотой медали по тхэквондо на Олимпиаде в Токио. Вартовчанин занимается под руководством заслуженного тренера России, тренера МАУ Нижневартовска "СШОР" Александра Лашпанова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"От себя лично и от всех нижневартовцев поздравляю Максима Храмцова с олимпийским золотом. Мы гордимся, что именно наш земляк завоевал первую олимпийскую золотую медаль как для России, так и для Нижневартовска в этом виде спорта. Радует, что Максим к двум победам на чемпионате Европы и титулу чемпиона мира добавил самую престижную из всех возможных наград – за первое место на олимпиаде. Этот успех – результат огромного труда спортсмена и его тренера Александра Лашпанова, а также тех условий для роста мастерства, которые создаются в городе при поддержке губернатора Натальи Комаровой. Максим сегодня сотворил историю, прославил Нижневартовск и Югру на весь мир. Уверен, это лишь начало пути и впереди ещё много побед и триумфов", - поздравил чемпиона Кощенко.

Комарова в своём Instagram отметила, что "Максим с тренером Александром Лапшановым написали свою страницу в истории российского, мирового олимпийского движения".

"Спасибо. Я волновалась", - отметила губернатор.

Отметим, Максим – победитель чемпионата мира 2017 г. и чемпион Европы 2018 г. Он стал единственным в России чемпионом мира по тхэквондо.

Ранее Храмцов рассказал Накануне.RU, что городская спортивная инфраструктура позволяет выбрать не просто площадку для занятий, но и варьировать вид состязаний, по которым спортсмен хочет специализироваться. Он, например, начав заниматься каратэ, вскоре перешел в тхэквондо, потому что это олимпийский вид спорта.

"К нам приехали тренеры, плюс тхэквондо – олимпийский вид спорта. У нас и тхэквондо, и спорт в целом развиты. Например, спортсменка из Нижневартовска заняла второе место на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров. В Югре в женском тхэквондо не было особых достижений, а тут такой высокий результат. Представитель бокса дошел до четвертьфинала взрослого чемпионата мира. У нас пока не так популяризировано тхэквондо, но ничего невозможного нет", - сказал спортсмен.