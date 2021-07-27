Житель Нижнего Тагила лишился элитного Hummer из-за долга в 10 млн перед банком

Житель Нижнего Тагила лишился элитного автомобиля Hummer. Машину арестовали в счет долгов по кредитным платежам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, тагильчанин задолжал банку более 10 миллионов рублей. Судебным приставом должнику было выставлено требование о добровольном исполнении решения суда. Однако уралец делать этого не спешил.

Приставы выяснили, что за должником зарегистрирован автомобиль Hummer. А поскольку он уклонялся от уплаты задолженности и скрывал свое транспортное средство, было вынесено постановление о розыске машины.

Вскоре Hummer, за рулем которого находился должник, был остановлен сотрудниками ГИБДД. В результате совместных действий автомобиль арестован и передан на ответственное хранение взыскателю.