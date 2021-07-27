27 Июля 2021
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уголовное дело папка папки бумаги (2009) | Фото: www.rnews.ru

В Центре подготовки космонавтов выявили мошенничество в особо крупном размере

Очередное уголовное дело, связанное с ракетно-космической отраслью, возбуждено органами МВД. Мошенничество в особо крупном размере выявлено в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина (ЦПК), передает РБК.

Дело касается событий 2012 года. Тогда Научно-исследовательский центр ЦПК заключил договор подряда с ФГУП "Спецстройсервис" на реконструкцию и техническое перевооружение комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы ЦПК. И заказчик оплатил фактически не выполненные работы в размере более 1 млн руб.

Также стало известно о проверке в мае этого года в НПО им. Лавочкина. Силовики считают, что по договору с компанией "Управление системных проектов КомпьюЛинк" могла быть необоснованно завышена цена, в результате которой переплата составила около 300 млн руб.

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Теги: мошенничество, центр подготовки космонавтов, уголовное дело



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