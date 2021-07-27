27 Июля 2021
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поликлиника, потолок, обрушение (2021) | Фото: vk.com/tumraj

В Винзилях в новой поликлинике обрушился потолок

В поселке Винзили в новой поликлинике обрушился потолок. Фотография опубликована в группе "Наш Столичный | Тюменский район" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

На снимке видно, что обрушение произошло в коридоре поликлиники. Обрушились потолочные плитки,а также табличка "Кабинет школы здоровья". В результате инцидента никто не пострадал.

"Крыша поехала", "У вас стабильность отклеилась", - шутят интернет-пользователи в комментариях под фото.

поликлиника, потолок, обрушение(2021)|Фото: vk.com/tumraj

В департаменте здравоохранения региона пока не прокомментировали инцидент. Скорее всего, устранять последствия будет компания подрядчик - открытие поликлиники в поселке Винзили состоялось 23 ноября 2020 года.

В ее структуру вошли четыре ФАПа, подразделение обслуживает жителей пяти населенных пунктов – поселка Винзили, сел Богандинское и Муллаши, деревень Железный Перебор и Пышминка. В общей сложности это 16 452 человека.

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Теги: поликлиника, потолок, обрушение



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