В Винзилях в новой поликлинике обрушился потолок

В поселке Винзили в новой поликлинике обрушился потолок. Фотография опубликована в группе "Наш Столичный | Тюменский район" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

На снимке видно, что обрушение произошло в коридоре поликлиники. Обрушились потолочные плитки,а также табличка "Кабинет школы здоровья". В результате инцидента никто не пострадал.

"Крыша поехала", "У вас стабильность отклеилась", - шутят интернет-пользователи в комментариях под фото.

В департаменте здравоохранения региона пока не прокомментировали инцидент. Скорее всего, устранять последствия будет компания подрядчик - открытие поликлиники в поселке Винзили состоялось 23 ноября 2020 года.

В ее структуру вошли четыре ФАПа, подразделение обслуживает жителей пяти населенных пунктов – поселка Винзили, сел Богандинское и Муллаши, деревень Железный Перебор и Пышминка. В общей сложности это 16 452 человека.