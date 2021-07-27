27 Июля 2021
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Общество Пермский край
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

В Перми задержали рейс на 6 часов из-за неисправности бортового компьютера

В аэропорту Большое Савино (Пермь) более чем на шесть часов задерживается регулярный рейс А4 254 авиакомпании "Азимут". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Таким образом, вылет по маршруту "Пермь - Нижний Новгород - Ростов-на-Дону", который должен был осуществиться в 5.10, был перенесен на 11.35. Причиной стала неисправность бортового компьютера, в связи с чем было принято решение сменить воздушное судно.

На данный момент свой рейс ожидает 71 клиент авиакомпании, 13 из которых являются несовершеннолетними. Ситуация по оказанию всех необходимых услуг пассажирам рейса находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.

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Теги: рейс, самолет, задержка, бортовой компьютер, неисправность, прокуратура



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