27 Июля 2021
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Газопровод, газификация, село, деревня (2020) | Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Россиянам, подключившим газ до соцпрограммы, могут компенсировать траты

Россиянам в будущем могут компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, после 21 апреля, дня послания президента, люди тратили деньги на подведение газа. Тогда программу только анонсировали, но еще не приняли. ЕР предложила возместить людям средства в полном объеме, правительство эту идею поддержало.

26 июля Турчак и зампред правительства Александр Новак обсудили проблему социальной газификации регионов. Отмечалось, что необходимо установить одинаковую во всех субъектах России стоимость минимального необходимого набора оборудования. По мнению Турчака, основной вопрос заключается в фиксации стоимости метра трубы, которая проходит до домовладения по земельному участку.

Ранее "Газпром" определил примерные цифры по программе так называемой "социальной газификации": бесплатному присоединению к действующим газопроводам участков, находящихся в непосредственной близости (до 200 метров) от труб. Напомним, соответствующий законопроект по мотивам президентского послания Федеральному собранию принял парламент.

В целом обновленная программа газификации регионов обойдется "Газпрому" в сумму около 526 млрд руб.

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Теги: газификация, соцпрограмма, газ



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