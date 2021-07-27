Пловец Рылов принёс России пятую золотую медаль Олимпиады, у Колесникова - серебряная награда

Пловец Евгений Рылов принёс очередную золотую медаль сборной России (команда Олимпийского комитета России) на Олимпийских играх в Токио.

Россиянин победил на дистанции 100 метров на спине со временем 51,98 секунды. Серебряным призёром стал ещё один представитель России Климент Колесников (52,00), а третьим стал американец Райан Мёрфи (52,19).

Отметим, что последний раз российские пловцы выигрывали олимпийские золотые награды в плавании 25 лет назад - на ОИ-1996 в Атланте. Тогда у России было аж четыре золотые медали: Александр Попов побеждал на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов был непобедим на 100 и 200-метровках баттерфляем.

Без преувеличения, великий заплыв от Рылова и Колесникова. Парни доказали, что они – короли плавания на спине 👑



Это навсегда останется в истории 🙌 pic.twitter.com/97fEAUdrRi — Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021

Мощные слова чемпиона. Женя сегодня все всем доказал 💪 pic.twitter.com/XJuhMau6lh — Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021