27 Июля 2021
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Спорт
Евгений Рылов (2021) | Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пловец Рылов принёс России пятую золотую медаль Олимпиады, у Колесникова - серебряная награда

Пловец Евгений Рылов принёс очередную золотую медаль сборной России (команда Олимпийского комитета России) на Олимпийских играх в Токио.

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Россиянин победил на дистанции 100 метров на спине со временем 51,98 секунды. Серебряным призёром стал ещё один представитель России Климент Колесников (52,00), а третьим стал американец Райан Мёрфи (52,19).

Отметим, что последний раз российские пловцы выигрывали олимпийские золотые награды в плавании 25 лет назад - на ОИ-1996 в Атланте. Тогда у России было аж четыре золотые медали: Александр Попов побеждал на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов был непобедим на 100 и 200-метровках баттерфляем.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, плавание, Евгений Рылов, Климент Колесников



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