На Ямал поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"

На территорию Ямало-Ненецкого автономного округа поступила первая партия вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора округа. Препарат уже доставили в СПИД-Центр, расположенный в Ноябрьске.

"Спутник Лайт" является четвертой зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Как рассказала врач окружного Центра СПИД, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Людмила Волова, данный препарат является облегченной однокомпонентной версией "Спутник V", а значит, не требует введения второй дозы. Первая поставка на Ямал насчитывает 1 тыс. 484 дозы.

На данный момент в регионе продолжается массовая вакцинация населения. Сегодня первым компонентом привились свыше 140 тыс. человек, вторым - 111 тыс. Поставить прививку житель ЯНАО может в любом из 78 прививочных пунктов, которые расположены в удобных для граждан локациях.

Напомним, что первая партия вакцины "Спутник Лайт" поступила и в Югру. Вакцину "Спутник Лайт" будут ставить тем, кто уже переболел коронавирусом - более шести месяцев назад. А также тем, у кого прошло как минимум шесть месяцев после прививки.