В Кольцово назвали самые пунктуальные авиакомпании, летающие из Екатеринбурга

Международный аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга. При его создании учитывались итоги шести месяцев 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, авиакомпании были разбиты на две группы: российские, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день (1 категория), и остальные российские авиаперевозчики (2 категория). Как уточнили в Кольцово, в связи с действовавшими ограничениями на международные полеты рейтинг для зарубежных компаний по итогам первого полугодия не составлялся.

Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания - без учета тех, что произошли по метеоусловиям. По итогам шести месяцев текущего года лидерами в своих группах стали авиакомпании RedWings (пунктуальность 96%) и "Азимут" (пунктуальность 91%).

Второе место в группе 1 категории занял "Аэрофлот" (95%), третье - Utair (93%). В группе 2 категории в тройку лидеров вошли NordStar (90%) и "Икар" (89%).

Напомним, ранее в аэропорту Екатеринбурга назвали российские и зарубежные направления, доступные этим летом.