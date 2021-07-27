Участники первого антиковидного бунта в России получили сроки

Во Владикавказ вынесен приговор об участии в массовых беспорядках.

20 апреля 2020 года в центре Владикавказа на площади Свободы прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, которые власти ввели, чтобы не допустить массового распространения COVID-19. Люди жаловались на потерю работы из-за режима самоизоляции и "недостоверное информирование властями населения о ситуации c коронавирусом".

Всех пятерых оказавшихся на скамье подсудимых признали виновными в участии в массовых беспорядках. Признавшие вину подсудимые Гасиев и Царитов получили по пять лет лишения свободы, по пять лет и три месяца дали Давиду Окруашвили и Артуру Бугулову, пять с половиной лет — Магомеду Кадырову.