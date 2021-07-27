Российские партии могут подписать соглашение "За безопасные выборы", предложенное "ЕР"

27 июля представители партий ЛДПР, "Родины" и "Гражданской платформы" могут подписать соглашение "За безопасные выборы", предложенное "Единой Россией".

Как следует из документа, партии по возможности обязуются сократить агитационные мероприятия, рекомендовать вакцинироваться своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям, а также избегать "непрофессиональных" комментариев по вопросам эпидемии коронавируса.

Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак лично обратился к ряду партийных лидеров с просьбой поддержать соглашение.

Тем временем, КПРФ не готова к его подписанию, а позиция эсеров пока под вопросом. Церемония публичного подписания должна состояться уже 27 июля, пишет "Коммерсант".

Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков обратился к главе ЦИК России Элле Памфиловой.

Он опасается из принудительной вакцинации членов избиркомов.