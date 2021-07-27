Губернатор Кировской области заразился коронавирусом

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заболел COVID-19.

Как сообщил политик на своей странице во "ВКонтакте", коронавирус он переносит не тяжело. Как считает глава региона, это связано со своевременной вакцинацией.

На время лечения губернатор намерен работать дома в Кирове.

С начала эпидемии в Кировской области выявили 49 тыс. 693 случаев заражения вирусом, скончались 425 человек.

Тем временем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции.