27 Июля 2021
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игорь васильев, кировская область (2020) | Фото: Пресс-центр правительства Кировской области

Губернатор Кировской области заразился коронавирусом

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заболел COVID-19.

Как сообщил политик  на своей странице во "ВКонтакте", коронавирус он переносит не тяжело. Как считает глава региона, это связано со своевременной вакцинацией.

На время лечения губернатор намерен работать дома в Кирове.

С начала эпидемии в Кировской области выявили 49 тыс. 693 случаев заражения вирусом, скончались 425 человек.

Тем временем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции.

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Теги: коронавирус, губернаторы



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