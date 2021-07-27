27 Июля 2021
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Общество За рубежом
египет шарм-эль-шейх аэропорт (2011) | Фото: Накануне.ru

Российская делегация пробудет с инспекцией в Египет до 30 июля

27 июля в Египет прибывает российская делегация, которая будет находиться на курортах страны с инспекцией до 30 июля.

За это время будут проведены проверки профилактических и оздоровительных мер, принимаемых в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады. Эксперты, помимо воздушных гаваней курортов проинспектируют ряд гостиниц и больниц на предмет соблюдения ими необходимых медицинских и эпидемиологических стандартов на фоне эпидемии коронавируса.

Тем временем многие российские авиаперевозчики обратились с запросами на выполнение полетов на египетские курорты, однако пока точного расписания рейсов нет, сообщает ТАСС.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что прямые перелеты на курорты Египта будут как минимум вдвое дороже стыковочных из-за ограниченного числа разрешенных рейсов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты. Однако 20 июля Росавиация не дала авиакомпаниям доступ к полетам. Пояснялось, что отказ был обусловлен отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами.

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Теги: Египет, чартеры, отпуск



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