СМИ: Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации.

По данным "24 канала", это случилось после операции на сердце в конце июня. 87-летний экс-глава государства подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным издания APnews, что у политика наблюдается "очень медленная динамика выздоровления".

В апреле текущего года Кравчук заявил, что будет стрелять из личного оружия по "спрыгивающим возле его дома с российскими флагами".