27 Июля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
леонид кравчук (2007) | Фото: Виктор Гуров

СМИ: Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации.

По данным "24 канала", это случилось после операции на сердце в конце июня. 87-летний экс-глава государства подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным издания APnews, что у политика наблюдается "очень медленная динамика выздоровления".

В апреле текущего года Кравчук заявил, что будет стрелять из личного оружия по "спрыгивающим возле его дома с российскими флагами".

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Теги: Кравчук, украина



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