27 Июля 2021
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Одобрено исследование комбинации вакцин "Спутника Лайт" и AstraZeneca

Министерство здравоохранения России разрешило исследование комбинации препаратов от COVID-19 AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Его цель - изучение безопасности и иммуногенности комбинации вакцин. Отмечается, что исследование стартует 26 июля. Оно продлится до 2 марта 2022 года. В нем примут участие 150 пациентов, сообщает Коммерсант".

Ранее ученые, в том числе из НИЦ им. Гамалеи говорили о возможной эффективности совмещения разных вакцин, но они отмечали, что этот вопрос нуждается в изучении.

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Теги: вакцины, коронавирус, Спутник, AstraZeneca



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