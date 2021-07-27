Минфин разъяснил закон об импорте винодельческой продукции

Министерство финансов России подготовило разъяснения импортерам о декларировании соответствия винодельческой продукции в связи с новым законом.

Согласно поправкам теперь производители шампанского теперь должны маркировать свою продукцию из провинции Шампань как игристое вино. Как отмечает министерство, в России выпуск алкоголя осуществляется при наличии декларации о соответствии требованиям техрегламентов ЕАЭС, в которых не устанавливается классификация видов винодельческой продукции.

Россия при уточнении наименования вида продукции не будет требовать повторного проведения исследований в лабораториях. Производители шампанского смогут подать заявлению на новую декларацию на сайте Росаккредитации, сообщает "Коммерсант".

Ранее в российском Союзе виноградарей и виноделов ранее прокомментировали решение компании Moet Hennessy о приостановке поставки игристых вин в Россию. Производители французских вин не хотят проходить повторную сертификацию в России и опасаются, что им запретят называть их напитки шампанским, хотя они произведены именно в регионе Шампань.

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