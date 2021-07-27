27 Июля 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.nevod.ru

Минэнерго после анализа решит, запрещать ли экспорт бензина

Минэнерго проанализирует биржевые цены и после этого примет решение, запрещать ли экспорт бензина.

Как заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, окончательное решение будет принято на основе динамики цен на бирже и данных о насыщении торговой площадки объемами топлива в ближайшие дни.

Он отметил, что отсутствие положительной динамики ускорит принятие решения о запрете экспорта. По словам Сорокина, топливные соглашения с компаниями остаются на повестке, но пока в них необходимости нет, сообщает РИА "Новости".

В середине июля стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекорд за всю историю наблюдений.

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Теги: Минэнерго, бензин, топливо



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