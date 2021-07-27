В ближайшие дни в России стартует эксперимент по маркировке антисептиков

С 1 августа в России стартует эксперимент по маркировке кожных антисептиков.

Как говорится на официальном интернет-портале правовой информации, он продлится до 31 августа следующего года, следует из постановления главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

По данным Минпромторга, в условиях эпидемии коронавируса обеспечение законного оборота антисептиков и дезинфицирующих средств является наиболее актуальным. Отмечается, что участие в эксперименте будет осуществляться на добровольной основе.