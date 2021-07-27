В КПРФ призвали ЦИК не допустить принудительной вакцинации членов избиркомов

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков обратился к главе ЦИК России Элле Памфиловой.

Он опасается из принудительной вакцинации членов избиркомов. Депутат обратил внимание на тот факт, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить долю вакцинированных членов избиркомов и наблюдателей до 100%.

Как отметил Синельщиков, по документам Роспотребнадзором членам избиркомов только рекомендуется делать прививку.

Призыв Поповой "нарушает принцип добровольности прививок", — отметил коммунист. В своем обращении Синельщиков, подчеркивает, что обязательная вакцинация от коронавируса может затруднить привлечение на избирательные участки россиян, привести к социальной напряженности в обществе и поставить под сомнение "легитимность избирательной кампании", пишет "Коммерсант".

Тем временем, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь попросила губернаторов организовать точки сбора подписей, где представители разных партий и кандидатов могли бы собирать голоса.

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