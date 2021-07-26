В Калининградской области воспитанник интерната получил травму спины, предположительно, пытаясь выбраться из плена

В Калининградской области следователи проверят информацию о том, что воспитанник интерната получил травму спины, пытаясь сбежать из плена, в котором оказался якобы по вине работников учреждения, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

"Сегодня на одном из региональных интернет-порталов появилась публикация о том, что 14-летний воспитанник интерната выпрыгнул из окна второго этажа и получил травму спины. Школьник госпитализирован. В сообщении говорится, что несовершеннолетнего закрыли в помещении на втором этаже в воспитательных целях, и подросток получил травму, пытаясь выбраться", - уточнили в управлении.



Для проверки сведений организована процессуальная проверка.