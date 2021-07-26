27 Июля 2021
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риа фан, федеральное агентство новостей (2021) | Фото: jpgazeta.ru

СМИ-иноагенты попытались затравить РИА ФАН

25 июля Федеральное агентство новостей опубликовало материал о деятельности негосударственного медиа-проекта «ОВД-инфо», в котором отмечается, что он создан правозащитным центром «Мемориал» (признан в РФ иноагентом) и финансировался Национальным фондом поддержки демократии (признан в РФ нежелательной организацией).

Также РИА ФАН сообщило, что планирует направить заявление в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть возможность включения «ОВД-инфо» в реестр иностранных агентов.

Выпускающий редактор англоязычной версии издания «Медуза» (признана в РФ иноагентом) Кевин Ротрок, занимающийся рерайтами «независимых» расследований Bellingcat, оставил сочувственный комментарий, адресованный «ОВД-инфо», в котором назвал РИА ФАН «скандально известной ужасной медиа-империей Евгения Пригожина», которая хочет лоббировать внесение в черный список «лучших», а сам материал «криком червя на орла».

соцсети, скрин, риа фан, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

К травле немедленно подключились журналисты «Радио Свобода»* (признан в РФ иноагентом), охарактеризовавших «ОВД-инфо» правозащитный проект, участники которого «круглосуточно оказывают юридическую помощь задержанным на мирных акциях и тем, кого правозащитные организации вносят в списки политических заключенных, помогают составлять жалобы в судах и оформляют документы для ЕСПЧ, направляют общественных защитников или юристов в отделения полиции, готовят для пострадавших правовых инструкции».

Писать про организованный сбор денежных средств в поддержку задержанных оппозиционеров, тиражируемый в социальных сетях политическими активистами, предлагающими переводить каждую лишнюю копейку на счета «ОВД-инфо», почему-то никто не стал. Хотя дело ведь благородное, о чем неоднократно сообщают оппозиционные деятели.

РИА ФАН лестных или хотя бы нейтральных характеристик не досталось. Только упоминание про внесение в санкционный список США, а также то, что издание принадлежит «повару Путина». Опубликовать информацию о Фонде борьбы с репрессиями, возглавляемой жертвой полицейского произвола Мирой Тэрадой сотрудники «Радио Свобода»* не смогли. Видимо, из-за высокой занятости.

Впрочем, фактов, опровергающих материал РИА ФАН, вышеуказанные издания не предоставили.

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Теги: риа фан, иноагенты, овд-инфо, радио свобода, медуза, мемориал,



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