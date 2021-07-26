В Петербурге с игровой площадки попытались выгнать детей с особенностями развития

В северной столице следователи начали проверку информации о том, что мать одного из маленьких горожан выгнала с детской площадки его ровесников с особенностями развития, сообщили Накануне.RU в главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

"26 июля опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, высказываясь в адрес детей в грубой форме. Они якобы испугали её ребенка", - сообщили в управлении.

Предстоит выяснить все подробности случившегося.