27 Июля 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Дворцовая набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге с игровой площадки попытались выгнать детей с особенностями развития

В северной столице следователи начали проверку информации о том, что мать одного из маленьких горожан выгнала с детской площадки его ровесников с особенностями развития, сообщили Накануне.RU в главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

"26 июля опубликована информация о том, что одна из жительниц Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке одного из жилых комплексов Красносельского района города, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, высказываясь в адрес детей в грубой форме. Они якобы испугали её ребенка", - сообщили в управлении.

Предстоит выяснить все подробности случившегося.

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Теги: Санкт-Петербург, детская площадка, дети с особенностями развития



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