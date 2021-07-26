26 Июля 2021
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Происшествия Пермский край
Облако, Кунгур (2021) | Фото: vk.com/chpkungur

В Прикамье на месте разгерметизации газопровода горит два гектара сухой травы

В Прикамье на месте разгерметизации газопровода идёт факельное выгорание, задвижки перекрыты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

"В 20.45 поступило сообщение о разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа. Представителями "Газпром трансгаз Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га. Угрозы распространения пожара на жилые дома отсутствует", - уточнили в министерстве.

Пострадавших нет.

Ранее в краевом минприроды агентству сообщили, что видеокамера "Лесохранитель" зафиксировала возгорание у деревни Заборье Кишертского района.

"Сотрудники Кишертского лесничества прибыли на место ЧП. По словам директора лесничества Евгения Мохнаткина, произошло возгорание на газопроводе. Лесной фонд не пострадал, - заявили в министерстве.

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Теги: Кунгур, газопровод, разгерметизация



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Ранее 26.07.2021 19:15 Мск В Пермском крае взорвался газопровод


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