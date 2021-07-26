26 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.admhmao.ru

В Югре работник одного из предприятий попался на покупке результатов ПЦР-теста на коронавирус

В Когалыме сотрудник одного из предприятий предоставил результат поддельного ПЦР-теста, сообщили Накануне.RU в УМВД по Югре.

49-летний житель Башкортостана передал для оплаты в бухгалтерию организации поддельный договор об оказании медицинских услуг и результат лабораторных исследований на COVID-19. Работодатель вернул ему 3,8 тыс. руб., однако при проверке выяснилось, что результат ПЦР-текста является поддельным. Работник купил его у неизвестного жителя республики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Подозреваемому грозит наказание до двух лет колонии. Он отпущен по подписку о невыезде.

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Теги: ПЦР-тест, Когалым



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