В Пермском крае взорвался газопровод

В небе над Кунгуром местные жители увидели и запечатлели на фото облако после, предположительно, взрыва газопровода, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Кунгуряки наблюдают "гриб" от взрыва в стороне Берёзовки. Предположительно, причиной стал порыв газопровода", - говорится в сообщении в группе "ЧП Кунгур" "Вконтакте".

Комментаторы присылают фото "гриба", сделанное в разных поселениях края. Например, посёлке Голдыревский или деревне Комарово.

"Видеокамера "Лесохранитель" зафиксировала возгорание у деревни Заборье Кишертского района. Сотрудники Кишертского лесничества прибыли на место ЧП. По словам директора лесничества Евгения Мохнаткина, произошло возгорание на газопроводе. Лесной фонд не пострадал. На месте работают многочисленные силы и средства МЧС", - сообщили Накануне.RU в министерстве природных ресурсов Пермского края.