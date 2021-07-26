26 Июля 2021
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Общество Пермский край
Облако, Кунгур (2021) | Фото: vk.com/chpkungur

В Пермском крае взорвался газопровод

В небе над Кунгуром местные жители увидели и запечатлели на фото облако после, предположительно, взрыва газопровода, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Кунгуряки наблюдают "гриб" от взрыва в стороне Берёзовки. Предположительно, причиной стал порыв газопровода", - говорится в сообщении в группе "ЧП Кунгур" "Вконтакте".

Комментаторы присылают фото "гриба", сделанное в разных поселениях края. Например, посёлке Голдыревский или деревне Комарово.

"Видеокамера "Лесохранитель" зафиксировала возгорание у деревни Заборье Кишертского района. Сотрудники Кишертского лесничества прибыли на место ЧП. По словам директора лесничества Евгения Мохнаткина, произошло возгорание на газопроводе. Лесной фонд не пострадал. На месте работают многочисленные силы и средства МЧС", - сообщили Накануне.RU в министерстве природных ресурсов Пермского края.

Облако, Кунгур(2021)|Фото: vk.com/chpkungur

Облако, Кунгур(2021)|Фото: vk.com/chpkungur

Облако, Кунгур(2021)|Фото: vk.com/gordeev_vyacheslav

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Теги: Кунгур, облако



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Развитие сюжета:

Ранее 26.07.2021 20:27 Мск В Прикамье на месте разгерметизации газопровода горит два гектара сухой травы


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