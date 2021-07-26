Екатеринбургского бизнесмена арестовали из-за похищения и избиения супруги

Верхи-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения местному жителю, 39-летнему бизнесмену Дмитрию Трапезникову, который похитил и сутки избивал свою супругу. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат, представляющий интересы пострадавшей Андрей Конышев.

"Избрали меру пресечения и отправили под стражу сроком на два месяца", - рассказал адвокат.

По его словам, во время обыска у задержанного нашли два пистолета, два ружья, а также приспособление для употребление наркотиков. Более того, ссылаясь на слова своей подзащитной, адвокат сообщил, что жестокие действия со стороны ее супруга привели к выкидышу. О том, что находится на втором месяце беременности Александра не знала: об этом стало известно только после того, как открылось кровотечение.

На данный момент екатеринбуржцу вменяют ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), однако суд собирается переквалифицировать статью в уголовном деле на более тяжкую - ч.3 ст. 126 УК РФ в связи с раскрывшимися обстоятельствами.

Напомним, что девушка собиралась разойтись с супругом, из-за чего последний начал вести себя крайне неадекватно: приезжал на работу к Александре, бил окна, просил вернуться. Одной из причин похищения также послужил имущественный спор между супругами. Бизнесмен подсторожил девушку у фитнес-центра на ул. Московской, где она работает мастером по маникюру. Угрожая предметом, похожим на пистолет, Трапезников затащил Александру в Toyota Camry и отвез в коттеджный поселок "Георгиевские Дачи", расположенный в Октябрьском районе Екатеринбурга. Там мужчина почти сутки избивал девушку.

Вызволить Александру удалось сотрудникам полиции, к которым обратилась мать пропавшей после того, как дочь перестала выходить на связь. По словам Чукавина, в субботу в доме бизнесмена проводились обыски, где правоохранители нашли патроны от боевого оружия.