26 Июля 2021
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В Ленобласти выпившие у монастыря избили полицейского хоругвью

В Старой Ладоге (Ленобласть) рядом с территорией Никольского мужского монастыря двое мужчин и одна женщина атаковали полицейского сержанта, охранявшего крестный ход в честь 800-летия Александра Невского. По данным ресурса 47news, нападавшие тоже участвовали в процессии, а орудием преступления стала хоругвь.

Издание сообщает, что прибытие в город святых мощей древнерусского князя троица нападавших отметила употреблением алкоголя. По этой причине им сделал замечание водитель отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции.

Впрочем, "Подъем" со ссылкой на Следственный комитет утверждает, что нападавшие как раз не имели отношения к крестному ходу и просто отмечали день ВМФ, по поводу чего и выпили. И избивали полицейского не хоругвью, а древком от андреевского флага.

Так или иначе, но полицейский оказался в больнице, а СКР возбудил уголовное дело по статье "Применение силы в отношении представителя власти", нападавшие задержаны.

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Теги: крестный ход, хоругвь, алкоголь, полицейский



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