В Екатеринбурге после благоустройства открыли сквер у Птицефабрики

Сквер на улице Латвийской в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга преобразился. В зеленой зоне отдыха провели работы по благоустройству.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в сквере появились спортивные площадки с элементами воркаута, а также восемь эргономичных скамеек, повторяющих силуэт человека.

Вдоль сквера разместились дорожки с плиточным покрытием. Специалисты по озеленению сохранили все имеющиеся насаждения в сквере, убрав лишь старые ветви и выкорчевав пни. Кроме того, обновлено 3,5 тысячи квадратных метров газона и высажено 250 новых кустарников.