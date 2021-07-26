26 Июля 2021
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скамейка, благоустройство, семья, отец (2021) | Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

В Екатеринбурге после благоустройства открыли сквер у Птицефабрики

Сквер на улице Латвийской в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга преобразился. В зеленой зоне отдыха провели работы по благоустройству.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в сквере появились спортивные площадки с элементами воркаута, а также восемь эргономичных скамеек, повторяющих силуэт человека.

Вдоль сквера разместились дорожки с плиточным покрытием. Специалисты по озеленению сохранили все имеющиеся насаждения в сквере, убрав лишь старые ветви и выкорчевав пни. Кроме того, обновлено 3,5 тысячи квадратных метров газона и высажено 250 новых кустарников.

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Теги: сквер, Екатеринбург, улица Латвийская



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