Тхэквондист Максим Храмцов принёс России четвёртую золотую награду на Олимпиаде в Токио

Тхэквондист Максим Храмцов принёс для России ещё одну золотую награду на Олимпийских играх в Токио.

В финале турнира в весовой категории до 80 кг 23-летний спортсмен из Нижневартовска победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счётом 20:9.

Это первая олимпийская награда высшего достоинства в истории российского тхэквондо.

🥇 ЕЩЕ ОДНО ЗОЛОТО! МАКСИМ ХРАМЦОВ! ТХЭКВОНДО!



Макс победил в финале иорданца Салеха Аль-Шарабати. Наш парень сражался, как тигр, и не оставил сопернику ни единого шанса.



Теперь у нас есть первый в истории олимпийский чемпион в тхэквондо! Потрясающе! 👏 pic.twitter.com/bKs3J8oS9W — Матч ТВ (@MatchTV) July 26, 2021

🥋 Максима Храмцова называют «КРАСНОЙ МАШИНОЙ». Посмотри его чемпионскую схватку и поймешь почему 👇



В мае Макс сломал руку. В первом же поединке в Токио случился рецидив. Вопреки всему Храмцов дошел до финала и одержал историческую победу.



Путь настоящего героя и чемпиона 💪🏻 pic.twitter.com/ZypdzrCEpY — Матч ТВ (@MatchTV) July 26, 2021

Отметим, что это уже четвёртая золотая награда для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) после стрелка Виталины Бацарашкиной, фехтовальщицы Софьи Поздняковой, а также российских гимнастов в командном турнире.