26 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
конопля, Нижний Тагил, ФСКН, наркотики (2015) | Фото: пресс-служба ФСКН

В Челябинской области задержали местного жителя, засеявшего поле коноплей

В Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который засеял поле коноплей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Агаповском районе задержали мужчину, у которого было изъято более 65 граммов марихуаны. Было установлено, что задержанный самостоятельно засеял семенами дикорастущей конопли поле площадью более двух гектаров. Он рассказал, что выращивал коноплю для дальнейшего изготовления наркотических средств для личного потребления. Также была обнаружена постройка, где мужчина перерабатывал и хранил растение.

В настоящий момент посевы конопли уничтожены.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Задержанный находится под подпиской о невыезде. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

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Теги: конопля, наркотик, полиция, уголовное дело,



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