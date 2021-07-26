26 Июля 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве хакерам за деньги предложат взломать систему дистанционного голосования

Несмотря на то, что многие видят в этом конфликт интересов, на выборах в Госдуму оператором столичного дистанционного голосования (ДЭГ) снова станут структуры мэрии Москвы.
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29-30 июля организаторы дистанционного голосования в Москве предлагают горожанам провести тестирование системы.

В качестве тем для тестирования системы предложат очень горячие: обязательную вакцинацию и развитие общественного транспорта.

"Избирателю предоставляется возможность "убить несколько зайцев": проверить, как работает система ДЭГ, убедиться в том, насколько это удобно, комфортно и просто, и поучаствовать в действительно полезном деле, в определении возможных будущих решений исполнительной власти крупнейшего мегаполиса. Как и в прошлом году, к работе вновь привлекаются хакеры, которые будут бороться за денежный приз, но, судя по всему, он им не достанется, потому что взломать эту систему невозможно, и это очень здорово. На мой взгляд, единственное, чего нам не хватает в развитии, продвижении и популяризации ДЭГ, это грамотного информирования и качественной пиар-кампании", - заявил глава рабочей группы по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием ОП РФ Александр Малькевич.

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Теги: хакеры, дистанционное голосование, дэг, взлом, тестирование



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