Российские гимнасты выиграли командный турнир на Олимпийских играх в Токио

Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

Команда в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина набрала 262,500 балла. Серебряные награды у представителей Японии (262,397), бронзовые - у Китая (261,894). Спортсмены выступали на коне, кольцах, в опорном прыжке, брусьях, перекладине и вольных упражнениях.

На Олимпиаде 2016 года в Рио наша сборная в командном турнире была второй.

А ЭТО СУМАСШЕДШИЕ ЭМОЦИИ И СЛЕЗЫ НАШИХ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ!



ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! КОРОЛИ ГИМНАСТИКИ! 👑 pic.twitter.com/nKK7sXmBiG — Матч ТВ (@MatchTV) July 26, 2021

Отметим, что это уже третья золотая награда для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) после стрелка Виталины Бацарашкиной и фехтовальщицы Софьи Поздняковой.