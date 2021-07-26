26 Июля 2021
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Спорт
Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин (2021) | Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Российские гимнасты выиграли командный турнир на Олимпийских играх в Токио

Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

Команда в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина набрала 262,500 балла. Серебряные награды у представителей Японии (262,397), бронзовые - у Китая (261,894). Спортсмены выступали на коне, кольцах, в опорном прыжке, брусьях, перекладине и вольных упражнениях.

На Олимпиаде 2016 года в Рио наша сборная в командном турнире была второй.

Отметим, что это уже третья золотая награда для сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) после стрелка Виталины Бацарашкиной и фехтовальщицы Софьи Поздняковой.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, спортивная гимнастика, золотая медаль, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин



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