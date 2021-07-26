Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны РФ превысил миллиард рублей

Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны России, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей.

По данным следствия, фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и по ч. 6. ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По одному делу ущерб от их действий составляет более 650 млн рублей, в ходе совершения второго преступления был причинен ущерб на сумму 368 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке.

Из судебных документов следует, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин за 368 млн рублей способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.

Также по делу проходят бывший глава продовольственного управления Минобороны РФ полковник Александр Бережной, экс-эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Минобороны Юрий Решетников.