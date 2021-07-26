СМИ: Певица МакSим пришла в сознание

Певица МакSим пришла в сознание после нескольких недель в медикаментозной коме. Сейчас она может общаться знаками, передает Telegram-канал Mash.

"Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову (настоящее имя артистки) из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание ее ясно", - отмечает канал.

Тем не менее, состояние МакSим остается стабильно тяжелым, для дыхания ей все равно требуется вспомогательная вентиляция легких.

Ранее сообщалось о сильном поражении легких у артистки. Перед тем, как попасть в больницу, она несколько раз сдавала тест на COVID-19, результаты были отрицательными, хотя симптомы соответствовали коронавирусным.