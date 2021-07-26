26 Июля 2021
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Спорт В России
Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба (2021) | Фото: REUTERS / RADOVAN STOKLASA

"Мои личные отношения не могут влиять на сборную": Карпин о будущем Дзюбы в команде

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, будет ли вызываться в команду форвард Артем Дзюба.

Напомним, что между игроком и специалистом уже много лет напряженные отношения. Конфликт произошел еще в те времена, когда Дзюба играл в московском "Спартаке", а Карпин его тренировал.

Как рассказал новый наставник сборной на сегодняшней пресс-конференции, Артем Дзюба – важный игрок в российском футболе.

"Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Мне может кто-то нравиться или не нравиться, но все это останется "за бортом". Если Артем будет показывать тот футбол, который может принести пользу и помочь сборной России, то он будет в сборной. И это относится не только к нему, а ко всем футболистам", - заявил Валерий Карпин.

Валерий Карпин(2021)|Фото: официальный твиттер сборной России по футболу

По его словам, дорога в команду ни для кого не закрыта.

"Двери в сборной открыты. Но они открываются не мной, а теми футболистами, которые будут показывать результат и приносить пользу", - заключил тренер.

Напомним, также сегодня Карпин рассказал о задачах, которые будут стоять перед национальной командой.

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Теги: Карпин, Дзюба, сборная



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