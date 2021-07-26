Новый троллейбусный маршрут свяжет Уралмаш и Эльмаш. Без пересадок

В Екатеринбурге запускают новый троллейбусный маршрут, который не только свяжет Уралмаш и Эльмаш, но и позволит курсировать между микрорайонами без пересадок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, с 1 августа троллейбус №33 заменит старые два маршрута: №13 "станция Коммунистическая – станция Таганская" и №16 "станция Таганская – станция Педагогический университет".

Всего в рабочие дни будет курсировать 11 машин по ул. Коммунистическая – Ломоносова – Восстания – Ильича – Старых Большевиков – Фрезеровщиков – Таганская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад. В час пик интервал между ними составит 6-8 мин., а в межпиковое время - от 6 до 14 мин. В выходные количество машин будет снижаться до девяти, которые будут курсировать с интервалом 6-16 мин.

Напомним, что в Екатеринбург также может появиться электробус с динамической подзарядкой. Его особенность в том, что он может ехать под контактной сетью, но в определенный момент отпустить "рога" и свободно передвигаться по городу на протяжении 12 км. Об интересе со стороны властей города, рассказали в ПК "Транспортные системы" на "Иннопроме". Однако на данный момент речь идет только о переговорах по поставке обычных троллейбусов данной компании.