26 Июля 2021
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Экономика В России За рубежом
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Чубайс нашел новую "золотую жилу": поставлять в ЕС водород по уже имеющимся газопроводам

Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс полагает, что Россия могла бы стать лидером на европейском водородном рынке, а также могла бы использовать газотранспортную инфраструктуру для поставки этого газа в Европу.

По мнению Чубайса, Россия может к 2030 году поставлять в ЕС водород на сумму минимум $20-30 млрд. Об этом спецпредставитель сказал на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

Евросоюз к 2030 году может создать рынок водорода с объемом до 10 млн тонн в год, на импорт придется около половины этого объема.

Чубайс видит перспективы, в первую очередь, в российской разветвленной газотранспортной сети, которую можно было бы с небольшой модернизацией (а то и вовсе без нее) использовать для поставок водорода. Дешевый способ поставки Россия может дополнить производством водородного топлива, для его строительства тоже есть все возможности.

"Российский водородный upstream - это национальный проект колоссального масштаба, который мы можем и должны развернуть в ближайшие, если не кварталы, то, по крайней мере, годы", - сказал Чубайс.

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Теги: анатолий чубайс, водород, газопровод



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