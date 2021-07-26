Россиянка Софья Позднякова стала второй золотой медалисткой команды ОКР на Олимпиаде в Токио

Российская фехтовальщица София Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале спортсменка одолела соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.

Для Поздняковой это первые Олимпийские игры в карьере. По ходу турнира 24-летняя спортсменка одержала победы над француженкой Манон Брюне, представительницами Китая Цянь Цзяруй и Ян Хенъюй, а также итальянкой Росселой Грегорио.

"Серебро" для 36-летней Софьи Великой - уже четвёртая медаль на Олимпийских играх (после вторых мест в сабле 2012 и 2016 года, а также "золота" 2016 года в командной сабле).

Добавим, что до этого единственную золотую награду сборной России (на играх в Токио - команда Олимпийского комитета России) принесла Виталина Бацарашкина. Она стала первой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.